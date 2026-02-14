Un taxi atropella a una mujer en plena Gran Vía de Salamanca este sábado

En la tarde de este domingo 14 de febrero, se ha producido un atropello en el centro de Salamanca, en la Gran Vía, a la altura de las escaleras.

Se trata de un incidente en el que se ha visto involucrado un taxi, que ha arrollado a una mujer que se encontraba cruzando el paso de peatones.

Hasta allí se han desplazado tanto Emergencias, como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. La mujer se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios, que la han atendido en el lugar para, acto seguido, trasladarla al Hospital de Salamanca en ambulancia.

Los agentes han procedido a cortar el carril involucrado y a controlar el tráfico hasta resolver la situación.