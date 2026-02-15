Un taxista da positivo en drogas tras chocar contra un bordillo de madrugada en Salamanca

Durante la madrugada de este domingo 15 de febrero, alrededor de las 6:10 horas, se ha producido un accidente vial en el que un taxi ha chocado contra "un bordillo elevado delimitador de mediana separadora de sentidos de la marcha", tal y como refleja el parte de sucesos de la Policía Local de Salamanca.

Tras este choque, el vehículo invadió el sentido contrario. A la llegada de los agentes, el conductor ha arrojado resultado positivo en la prueba destinada a la detección de drogas en el organismo.

No ha sido el uno incidente de la noche relacionado con drogas y conducción. Ya sobre las 00:15 horas, a la altura del número 10 de la cuesta de Sancti Spiritus, el conductor de un turismo daba también positivo en la misma prueba.

Cerca de las 1:55 horas, se repetía la misma escena, esta vez en la avenida de Italia. En este caso, la prueba tuvo lugar después de que la Policía Nacional advirtiera una infracción de tráfico.