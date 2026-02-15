Un taxista da positivo en drogas tras chocar contra un bordillo de madrugada en Salamanca
El incidente se ha producido en la glorieta Leornardo Da Vinci
Durante la madrugada de este domingo 15 de febrero, alrededor de las 6:10 horas, se ha producido un accidente vial en el que un taxi ha chocado contra "un bordillo elevado delimitador de mediana separadora de sentidos de la marcha", tal y como refleja el parte de sucesos de la Policía Local de Salamanca.
Tras este choque, el vehículo invadió el sentido contrario. A la llegada de los agentes, el conductor ha arrojado resultado positivo en la prueba destinada a la detección de drogas en el organismo.
No ha sido el uno incidente de la noche relacionado con drogas y conducción. Ya sobre las 00:15 horas, a la altura del número 10 de la cuesta de Sancti Spiritus, el conductor de un turismo daba también positivo en la misma prueba.
Cerca de las 1:55 horas, se repetía la misma escena, esta vez en la avenida de Italia. En este caso, la prueba tuvo lugar después de que la Policía Nacional advirtiera una infracción de tráfico.
También te puede interesar
Lo último