Topas presencia una nueva pelea entre reclusos

El centro penintenciario de Topas, en Salamanca, ha vuelto a convertirse en el escenario de una pelea entre reclusos.

Ha sido durante la mañana de este domingo 7 de diciembre cuando, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, se ha producido una fuerte pelea entre presos de origen latino y de origen marroquí.

En concreto, se han enzarzado en la sala de la televisión del Módulo, donde han comenzado a lanzarse sillas y otras piezas del mobiliario de la sala.

Los funcionarios de la prisión se han visto obligados a intervenir para detenerlos. Hasta doce reclusos se encuentran en aislamiento tras los hechos y se han producido dos trasladados a la Enfermería, según los datos ofrecidos por la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), quienes han mandado apoyo a sus compañeros y han aprovechado para exigir que se tomen medidas frente a incidentes como estos.