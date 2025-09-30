Una trabajadora pierde tres dedos en un accidente con una picadora de carne en Los Ovalle

Carnicería en Los Ovalle donde ha ocurrido el incidente

Una trabajadora de una carnicería de Los Ovalle ha sufrido este martes un grave accidente laboral al quedar atrapada su mano en una máquina de picar carne, lo que le provocó la sección de tres dedos.

El suceso ocurrió pasadas las 20:30 horas, cuando, la empleada introdujo accidentalmente la mano en la máquina mientras esta se encontraba en funcionamiento.

Al lugar acudieron los Bomberos de Salamanca que trabajaron para liberar la mano de la mujer. Posteriormente fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital de Salamanca.