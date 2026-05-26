Un tractor provoca un incendio en las inmediaciones de Amatos de Alba

Un incendio declarado en la tarde de este martes en las proximidades de Amatos de Alba ha obligado a movilizar a los voluntarios de Alba de Tormes y a una dotación de Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el fuego se habría originado de manera accidental cuando un tractor que se encontraba realizando labores de siega provocó el inicio de las llamas.

Incendio en Amatos. | S24H

A la llegada de los equipos de emergencia, gran parte del perímetro ya había sido contenido gracias a la rápida intervención de varios agricultores de la zona.

No obstante, todavía permanecían activos varios puntos con llama, por lo que los efectivos desplazados continuaron trabajando para asegurar la completa extinción y evitar posibles rebrotes.