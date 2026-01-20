Trasladada al Hospital tras ser atropellada en Gran Vía

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida en la mañana de este martes tras ser atropellada por un turismo en Gran Vía. El suceso tuvo lugar en torno a las 08:30 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Salamanca para regular el tráfico y esclarecer las circunstancias del accidente. Asimismo, el servicio de emergencias sanitarias de Sacyl movilizó dos ambulancias al lugar de los hechos.

Tras una primera valoración, la mujer fue trasladada al Hospital de Salamanca.