Trasladada al Hospital una mujer de 70 años tras ser atropellada en el paseo de Canalejas

El atropello se ha producido sobre las 13:00 horas y la mujer ha sido trasladada al Hospital

Paseo Canalejas, imagen de archivo
Este viernes 3 de octubre, sobre las 13:00 horas, una mujer de 70 años ha sido atropellada en la capital de Salamanca.

Tal y como informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el atropello se ha producido a la altura del número 104 del paseo de Canalejas. Hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Policía Local y Nacional como sanitarios de Sacyl.

La mujer ha sido traslada en ambulancia al Hospital de Salamanca.

