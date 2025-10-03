Trasladada al Hospital una mujer de 70 años tras ser atropellada en el paseo de Canalejas
El atropello se ha producido sobre las 13:00 horas y la mujer ha sido trasladada al Hospital
Este viernes 3 de octubre, sobre las 13:00 horas, una mujer de 70 años ha sido atropellada en la capital de Salamanca.
Tal y como informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el atropello se ha producido a la altura del número 104 del paseo de Canalejas. Hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Policía Local y Nacional como sanitarios de Sacyl.
La mujer ha sido traslada en ambulancia al Hospital de Salamanca.
