Trasladada al hospital con quemaduras tras un incendio en su domicilio en Salamanca

Este viernes 12 de septiembre, sobre las 22:20 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido llamadas por un incendio en una vivienda de la calle Imperial de Salamanca.

Al parecerer, se habría iniciado un fuego en la cocina del domicilio y, producto de este, una mujer requiere de asistencia sanitaria.

Hasta allí se han desplazado Policía Local y Bomberos, mientras que Sacyl ha enviado una UVI móvil. Finalmente, la mujer, que presentaba quemaduras, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.

El incendio ya ha sido sofocado por el cuerpo de Bomberos.