Trasladada al Hospital de Salamanca una joven de 25 años tras salirse de la vía en Aldeadávila de la Ribera

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico a las 5:30 horas de este sábado.

En concreto, el suceso se trata de la salida de vía de un turismo en la playa municipal 'El Rocoso', en Aldeadávila de la Ribera. Hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Guardia Civil de Tráfico, como sanitarios de Sacyl.

Ha resultado herida en el accidente una joven de 25 años, que ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Salamanca