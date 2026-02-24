Trasladado a la cárcel de Topas el acusado de matar a su hermano en Peleas de Abajo

Un trágico suceso sacudía a la provincia de Zamora este pasado fin de semana. Un varón de 70 años era hallado muerto en su domicilio de la localidad de Peleas de Abajo tras una agresión con arma blanca, presuntamente, a manos de su hermano de 66 años, con el que convivía en la misma vivienda.

El presunto autor de los hechos era detenido por la Guardia Civil y se decretaba el secreto de sumario mientras comenzaba la investigación y se procedía a realizar la autopsia al fallecido para conocer con exactitud el arma con el que se había perpetrado la muerte, así como la fecha del asesinato, puesto que no se veía al fallecido desde el viernes y los luctuosos hechos salieron a la luz el domingo.

Durante la jornada de este martes 24 de febrero, sobre las 14:00 horas, el detenido por el asesinato ha sido presentado en el Juzgado número 6 de Zamora y, una vez recibido por la juez que se ocupa del caso, se ha decretado su ingreso en prisión comunicada sin fianza, siendo trasladado a la cárcel de Topas de Salamanca durante la tarde de este martes.