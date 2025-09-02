Trasladado en helicóptero al hospital de Salamanca tras quedar atrapado en una carretilla elevadora en Cantalpino

Un trabajador de unos 60 años ha quedado atrapado en una carretilla elevadora sobre las 17:10 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha solicitado la presencia de una ambulancia del SACYL para atender in situ al afectado y ver la gravedad de lo ocurrido.

Tras valorar los hechos, el personal sanitario ha decidido que ante la gravedad de las heridas tendría que ser trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por lo que se ha llamado a un helicóptero para que realizara la operación hasta el CAUSA.

Asimismo, hasta el lugar se ha movilizado la Guardia Civil de Salamanca, para tomar parte del asunto, además de haber dado un preaviso a los bomberos de la Diputación de Salamanca por si fuera necesario para levantar la carretilla elevadora.

El incidente ha ocurrido a primera ahora de la tarde en la carretera SA-804, en el kilómetro 26, según los datos facilitados por el 1-1-2.