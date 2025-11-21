Trasladado en helicóptero un varón de 50 años tras precipitarse del tejado de una nave en Peñaparda

Un hombre de 50 años ha sido trasladado de urgencia al hospital de Salamanca tras precipitarse desde el tejado de una nave en la localidad de Peñaparda.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el accidente ha tenido lugar en torno a las 11:00 horas en la calle Cristo del municipio mirobrigense cuando el varón se encontraba realizando labores de limpieza.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, así como personal sanitario con una ambulancia y un helicóptero medicalizado. El varón presentaba heridas en la cabeza y en la espalda.