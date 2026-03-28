Apuñalan a un hombre en una pelea en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Salamanca

Ambulancias y Policía Nacional en la Plaza Mayor de Salamanca por una agresión con puñalada

Este sábado, 28 de marzo, se ha producido un agresión con puñalada en la calle Prior, junto a la Plaza Mayor de Salamanca.

Según explican testigos presenciales a SALAMANCA24HORAS.COM, hasta cuatro personas podrían estar involucradas en una pelea con otro hombre en el céntrico enclave. Dicha pelea ha incluido dos puñaladas por la espalda con una navaja, que habrían causado un notable sangrado en la víctima, motivo por el que ha sido trasladado al Hospital.

Se han personado en la Plaza Mayor, lugar en el que ha sido atendido el hombre herido, hasta tres ambulancias y varios vehículos de Policía Local de Salamanca y Policía Nacional.