Trasladado al hospital un hombre por intoxicación de humo en el incendio de una vivienda en Garrido

Camión de bomberos que han intevenido en el incendio de una vivienda en Garrido

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca ha tenido que desplazarse sobre la una del mediodía de este jueves hasta la calle Alagón, en el barrio de Garrido, por el aviso de un incendio de vivienda.

En la alerta notificada al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León figuraba que un alertante veía salir humo de una de las ventanas de la vivienda en la que se habría producido el incendio.

Camión de bomberos que han intevenido en el incendio de una vivienda en Garrido | Andrea Mateos

Se ha solicitado asistencia para atender a un varón de unos 80 años, acudiendo al lugar una ambulancia de soporte vital básico junto a la Policía Local de Salamanca; también se dio aviso de la Policía Nacional.

El hombre ha tenido que ser trasladado al hospital por intoxicación de humo; mientras, los bomberos han concluido la intervención tras ventilar la vivienda.