Trasladado al hospital un motorista tras una caída en Calvarrasa de Abajo

Un motorista ha tenido que ser trasladado al hospital en la noche de este jueves tras sufrir una caída mientras circulaba por el municipio salmantino de Calvarrasa de Abajo.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:20 horas, cuando el centro de emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada alertando de que una persona había sufrido un accidente de tráfico y presentaba diversas magulladuras.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron los servicios sanitarios del Sacyl, que atendieron al motorista en el punto del accidente y más tarde lo trasladaron al Hospital de Salamanca.