Trasladado al hospital de Salamanca tras ser agredido en la plaza del Mercado

Un hombre de 37 años fue agredido a última hora de la noche de este martes 23 de diciembre en la plaza del Mercado.

Fue una patrulla de la Policía Nacional quien dio el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León que envió hasta el lugar a una ambulancia de soporte vital básico y activó también a una patrulla de la Policía Local de Salamanca que se presenció en el lugar de la agresión.

A la llegada de los servicios de emergencias, la víctima tenía una brecha en la cabeza de la que sangraba. Tuvo que ser trasladado a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.