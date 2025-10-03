Trasladado al hospital de Salamanca un herido en un accidente entre Cañizal y Parada de Rubiales

Un varón de 40 años ha resultado herido durante la noche de este pasado jueves, 2 de octubre, tras sufrir un accidente de tráfico en un camino rural que conecta la localidad zamorana de Cañizal con Parada de Rubiales, en Salamanca.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de la salida de vía de un turismo, alrededor de las 21:05 horas, cuyo conductor había quedado semiconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Así pues, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Toro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, quienes enviaron al lugar una UVI móvil.

Sin embargo, momentos más tarde, el alertante comunicó que habían logrado liberar al herido, por lo que se anuló la intervención de los bomberos.

El personal sanitario atendió al hombre en el lugar y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.