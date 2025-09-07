Trasladado al hospital de Salamanca un joven de 23 años tras el vuelco de su turismo en Garcihernández

Sobre las 04:50 horas, en la madrugada del sábado al domingo, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibía un aviso por un accidente de tráfico con heridos en Garcihernández, más concretamente en la carretera DSA-121, en la entrada al pueblo desde Cilloruelo.

El conductor, un varón de 23 años, requería de asistencia sanitarias tras el vuelco de su turismo. El joven presentaba dolor en la espalda; a la llegada de los sanitarios, se encontraba consciente. Vuelco de un turismo, solicitan asistencia para el conductor, herido consciente fuera del turismo, con dolor de espalda.

Finalmente, ha sido trasladado al hospital de Salamanca. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto sanitarios de SACYL (con una ambulancia de soporte vital básico y perosnal del centro de Salud de Alba de Tormes), como la Guardia Civil de Tráfico.