Trasladado al Hospital de Salamanca un motorista tras una caída en San Pablo durante la madrugada del sábado

Durante la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de octubre, alrededor de las 6:05 horas, un motorista ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.

Al parecer, el conductor ha resultado herido al caerse de su moto a la altura del número 45 de la calle San Pablo. Producto de la caída, el varón de 23 años quedó inconsciente.

En el parte de sucesos nocturno de la Policía Local de esta última jornada también figuran un acta por ruidos en domicilio, en la calle San Pedro sobre las 22:55 horas, y una alcoholemia positiva en el paseo de San Vicente cerca de las 2:40 horas.