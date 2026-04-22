Trasladados al Hospital dos hombres tras una fuerte colisión entre turismos en la N-620 a la altura de Castellanos de Moriscos

Colisión entre dos vehículos en la N-620 en Castellanos de Moriscos

Un accidente de tráfico entre dos turismos registrado a las 18:37 horas en el punto kilométrico 230 de la N-620, a la altura de Castellanos de Moriscos, se ha saldado con dos hombres heridos que han precisado asistencia sanitaria.

Según la información facilitada por el 112, uno de los implicados presentaba varios cortes, mientras que el otro se quejaba de dolor en el pecho, lo que llevó a la rápida movilización de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, así como la Guardia Civil de Salamanca. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Salamanca para ser atendidos.

Mateo G.J.