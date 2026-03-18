Trasladan al hospital de Salamanca a un adolescente herido tras caer por una ventana de un hotel de Zamora
El suceso tuvo lugar en la madrugada de este miércoles. El joven de 16 años se precipitó a un patio interior
Un adolescente ha sido traslado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de precipitarse por la ventana de un hotel situado en Zamora.
Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos antes de las 2:30 horas de la madrugada de este miércoles han recibido una llamada que alertaba que el adolescente de 16 años se había caído desde una ventana, situada en el primer piso, a un patio interior. Esa misma llamada indicaba que el joven se encontraba consciente.
Por este motivo, y para socorrer a la víctima, hasta el hotel Don Sancho se desplazaron agentes de Policía Local y Nacional, así como bomberos del parque de Zamora. Del mismo modo, personal sanitario acudió hasta el lugar en una ambulancia para atender a la víctima.
Aunque en un primer momento el joven fue trasladado al hospital de Zamora, el medio Zamora24horas.com ha confirmado que finalmente ha ingresado en el Hospital Universitario de Salamanca.
También te puede interesar
