Trasladan al hospital de Salamanca al conductor de un patinete tras una colisión en Guijuelo

El conductor de un patinente eléctrico ha sido trasladado hasta el Complejo Asistencial de Salamanca tras colisionar contra un turismo en una de las vías principales de Guijuelo, en la calle Filiberto Villalobos.

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, sobre las 09:29 horas y se ha solicitado la asistencia sanitaria por parte del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, que además ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Guijuelo.

El varón, según han indicado, tiene 26 años y ha sido movilizado en una ambulancia de soporte vital básico hasta la capital del Tormes, donde será examinado en profundidad por los profesionales sanitarios.