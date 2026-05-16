Trasladan al hospital de Salamanca a un varón tras salirse de la autovía en Peñacaballera

Un varón se ha salido de la autovía A-66 durante la madrugada del viernes al sábado, El incidente, ocurrido sobre las 01:36 horas, ha movilizado a varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico, además de personal sanitarios que primero ha atendido in situ al varón de 40 años, para después trasladar al mismo hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 424, en Peñacaballera, sentido Salamanca, y el hombre se encontraba consciente y con varias contusiones por el cuerpo a la hora de llamar al centro coordinador del Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León.

La Benemérita ha regulado el tráfico de la autovía hasta la llegada de una de las ambulancias del SACYL y hasta la marcha hacia el hospital de Salamanca, desconociéndose más detalles sobre lo ocurrido.