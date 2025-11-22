Una treintañera, atropellada por un patinete en la calle San Gregorio

Una mujer de unos 30 años ha sido atropellada por un patinete eléctrico a las 13:37 horas de este sábado en la calle San Gregorio, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La víctima ha sido atendida in situ por personal del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si se ha requerido su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Agentes de la Policía Local y Nacional también han recibido el aviso para esclarecer lo ocurrido y facilitar la circulación por la zona.