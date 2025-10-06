Tres coches colisionan en la N-620 junto a la rotonda de Buenos Aires y provocan retenciones

Una colisión múltiple entre tres turismos ha tenido lugar este lunes en la N-620, a la altura del kilómetro 242. El accidente se ha producido en torno a las 20:21 horas, en la glorieta que conecta el barrio de Buenos Aires con la feria monográfica, en dirección a Doñinos, justo frente al Polvorín.

Los vehículos implicados han quedado obstaculizando la calzada, lo que ha provocado retenciones de tráfico en la zona.

El aviso ha sido trasladado de inmediato al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Salamanca y al Sacyl, que ha enviado al lugar una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) para valorar y atender a los posibles heridos.

Por el momento, se desconocen los detalles sobre el estado de los ocupantes de los vehículos y la causa del accidente.