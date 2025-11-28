Tres detenidos en Béjar por robar cobre y llegar a amenazar a la Policía Nacional con unas tijeras de podar

Tres individuos han sido arrestados en la madrugada de este viernes por agentes de la Policía Nacional de Béjar cuando fueron sorprendidos robando cable de cobre telefónico en una parcela situada en una pedanía de la ciudad textil.

Los tres procedían de otra localidad de Salamanca y se desplazaron hasta el lugar de los hechos en una furgoneta alquilada, la cuál ya tenían cargada con botín cuando fueron sorprendidos (en torno a las 1:30 horas de este viernes) por agentes de la Policía Nacional cortando el mencionado cable en las inmediaciones.

Tal y como informa en un comunicado de prensa fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca, los agentes en labores de prevención de la delincuencia, pudieron observar como una furgoneta se encontraba en un camino cortando el paso y en su interior había resto de cable cortado.

Para tratar de dar con el paradero del conductor del vehículo que bloqueaba el camino, iniciaron la marcha a pie.

A medida que los agentes se acercaba al lugar donde los individuos se encontraban realizando los hechos delictivos, pudieron observar varios metros de cable cortados en tramos encima de una pared de unas de las parcelas, así como una escalera.

Cuando los tres individuos se percataron de la presencia policial, comenzaron una huida por las tierras colindantes, no sin que antes de ellos llegará a mantener una actitud amenazante con unas tijeras de podar contra los agentes.

Tijeras intervenidas

Sin embargo, la huida duró poco, puesto que fueron arrestados en una carretera comarcal cercana.

Posteriormente Policía Local de Béjar colaboró con la dotación actuante en el traslado de los detenidos a dependencias de Policía Nacional.

Una vez que los arrestados fueron trasladado a dependencias policiales, los agentes pudieron comprobar como habían cortado ya un total de 83 kilogramos de cable de cobre y que en el lugar se habían dejado una escalera, tres tijeras de podar y que habían cortado con ellas la alambrada de la parcela.

Los detenidos, pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Béjar una vez finalizados todos los trámites oportunos.