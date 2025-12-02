Tres detenidos por una violenta agresión con una barra de hierro, una extensible y un bate de beisbol en polígono El Montalvo
Se personaron en la empresa de la víctima, le golpearon y le sustrajeron el teléfono móvil. Han sido arrestado por Policía Nacional de Salamanca
Agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Salamanca han arrestado este lunes tres individuos que, presuntamente, agredieron violentamente a un varón cuando se encontraba trabajando en una nave del polígono El Montalvo.
Tal y como informa la propia Policía Nacional a través de un comunicado de prensa, los tres varones han sido arrestados como presuntos autores de golpear con una barra de hierro, una extensible y un bate de béisbol a otro varón, al cuál rompieron un diente, y al que robaron el teléfono móvil
De hecho, uno de los agresores y la víctima tenían un juicio pendiente, por lo que además de ser arrestados como presuntos autores de los delitos de lesiones y robo con violencia, también se les ha atribuido el de obstrucción a la justicia.
La agresión tuvo lugar, tal y como informan las mismas fuentes, a mediados de noviembre cuando los tres individuos se personaron en la empresa de la víctima, situada en el mencionado polígono El Montalvo.
Una vez allí interpelaron a la víctima para que saliera a la calle para hablar con él. Cuando salió a la vía pública uno de ellos comenzó a agredirle con una defensa extensible de hierro, motivo por el que la víctima huyó a la carrera para refugiarse en una nave cercana.
Sin embargo, los tres presuntos agresores le siguieron hasta su escondite y allí continuaron agrediéndole con puñetazos, una barra de hierro, la mencionada extensible y un bate de beisbol, llegándole a quitar uno de ellos el teléfono móvil.
Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, la víctima tenía las gafas rotas, sangraba por la boca y por un lateral de la cabeza; teniendo que ser atendido por personal sanitario y trasladado al hospital de Salamanca.
Con la información y la descripción proporcionada por la víctima, la Policía Nacional ha podido identificar a los tres varones que fueron arrestado este mismo lunes.
Una vez finalizados los trámites correspondientes fueron puestos a disposición judicial.
