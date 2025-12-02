Tres detenidos por una violenta agresión con una barra de hierro, una extensible y un bate de beisbol en polígono El Montalvo

Agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Salamanca han arrestado este lunes tres individuos que, presuntamente, agredieron violentamente a un varón cuando se encontraba trabajando en una nave del polígono El Montalvo.

Tal y como informa la propia Policía Nacional a través de un comunicado de prensa, los tres varones han sido arrestados como presuntos autores de golpear con una barra de hierro, una extensible y un bate de béisbol a otro varón, al cuál rompieron un diente, y al que robaron el teléfono móvil

De hecho, uno de los agresores y la víctima tenían un juicio pendiente, por lo que además de ser arrestados como presuntos autores de los delitos de lesiones y robo con violencia, también se les ha atribuido el de obstrucción a la justicia.

La agresión tuvo lugar, tal y como informan las mismas fuentes, a mediados de noviembre cuando los tres individuos se personaron en la empresa de la víctima, situada en el mencionado polígono El Montalvo.

Una vez allí interpelaron a la víctima para que saliera a la calle para hablar con él. Cuando salió a la vía pública uno de ellos comenzó a agredirle con una defensa extensible de hierro, motivo por el que la víctima huyó a la carrera para refugiarse en una nave cercana.

Sin embargo, los tres presuntos agresores le siguieron hasta su escondite y allí continuaron agrediéndole con puñetazos, una barra de hierro, la mencionada extensible y un bate de beisbol, llegándole a quitar uno de ellos el teléfono móvil.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, la víctima tenía las gafas rotas, sangraba por la boca y por un lateral de la cabeza; teniendo que ser atendido por personal sanitario y trasladado al hospital de Salamanca.

Con la información y la descripción proporcionada por la víctima, la Policía Nacional ha podido identificar a los tres varones que fueron arrestado este mismo lunes.

Una vez finalizados los trámites correspondientes fueron puestos a disposición judicial.