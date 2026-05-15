Tres heridas en una colisión múltiple con tres turismos implicados en Salamanca

Una colisión entre tres turismos en la rotonda de acceso a Villares de la Reina ha dejado a, mínimo, dos personas heridas, dos mujeres de unos veinte años para las que se ha solicitado asistencia sanitaria in situ. Más tarde, han sido trasladadas hasta el hospital de Salamanca para la realización de una exploración más profunda.

El incidente ha ocurrido a mediados de la tarde de este viernes, 15 de mayo, momento en el que el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha solicitado la presencia del personal sanitario al encontrarse mareada y consciente una mujer de unos 45 años.

Además, la Policía Local de Salamanca ha regulado el tráfico de la zona para así evitar mayores incidentes en la zona al ser la avenida de San Agustín uno de los lugares con más tránsito de vehículos a lo largo del día, al ser uno de los puntos de entrada de Salamanca.

Hace tan solo un año, en el mismo lugar de los hechos, ocurría un suceso similar en el que estaban implicados otros tres vehículos que protagonizaron otra colisión múltiple por alcance cerca del polígono de Villares de la Reina.