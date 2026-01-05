Tres heridos en accidentes registrados en diferentes puntos de Salamanca

Hasta tres accidentes se han registrado en la tarde de este lunes en Salamanca.

El primero de ellos tenía lugar a primera hora, a las 16:13 horas, en la avenida Lasalle, en Salamanca capital. Fuentes oficiales refieren que se trata de un accidente entre un turismo y una moto en el que un varón de 17 años ha resultado herido en un pie.

Posteriormente, se ha registrado un segundo accidente, a las 18:29 horas, en el kilómetro 223 de la A-62, sentido Salamanca.

Fuentes oficiales refieren que un vehículo ha volcado a la altura de Villaverde de Guareña. Producto de los hechos, una mujer de unos 35 años ha resultado herida.

Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencias, la víctima se encontraba fuera del vehículo. En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de emergencia para atender a la mujer y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.

Asimismo, a las 18:47 horas, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente en Carbajosa de la Sagrada.

Las citadas fuentes han referido que el incidente se trata de una caída de moto en la avenida de Carbajosa en el que ha resultado herido un varón de 35 años, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Policía Local de Carbajosa y una ambulancia para atender al varón.