Tres heridos en una aparatosa colisión, con vueltas de campana, en Machacón

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este sábado 9 de mayo en las carreteras de Salamanca.

Ha sido alrededor de las 13:30 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha tenido conocimiento de una colisión entre dos turismos, en el punto kilométrico 85 de la A-50, en Machacón, sentido Salamanca. Asimismo, uno de los dos vehículos ha dado varias vueltas de campana tras el choque.

Aparatosa colisión entre dos coches en la A-50, sentido Salamanaca | Mateo G. J.

Como consecuencia del suceso, tres personas han resultado heridas, dos varones de unos 40 años y una mujer de unos 25. Así, Emergencias ha dado rápidamente el aviso a Sacyl, para que envíe asistencia sanitaria al lugar de los hechos, así como a Guardia Civil de Tráfico, para que los agentes puedan controlar la seguridad de la vía ante esta situación.