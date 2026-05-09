Tres heridos en una aparatosa colisión, con vueltas de campana, en Machacón
Dos varones de unos 40 años y una mujer de unos 25 han resultado heridos tras el fuerte choque entre dos turismos en la A-50
Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este sábado 9 de mayo en las carreteras de Salamanca.
Ha sido alrededor de las 13:30 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha tenido conocimiento de una colisión entre dos turismos, en el punto kilométrico 85 de la A-50, en Machacón, sentido Salamanca. Asimismo, uno de los dos vehículos ha dado varias vueltas de campana tras el choque.
Como consecuencia del suceso, tres personas han resultado heridas, dos varones de unos 40 años y una mujer de unos 25. Así, Emergencias ha dado rápidamente el aviso a Sacyl, para que envíe asistencia sanitaria al lugar de los hechos, así como a Guardia Civil de Tráfico, para que los agentes puedan controlar la seguridad de la vía ante esta situación.
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