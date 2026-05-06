Un aparatoso accidente en Doñinos de Ledesma deja finalmente dos personas heridas

Un accidente en la CL-517, en el kilómetro 29, se ha saldado con dos personas heridas, tras colisionar en la propia vía dos turismos, uno de ellos frontalmente y otro de manera lateral.

Según ha indicado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, , el incidente se ha producido sobre las 11:56 horas de la mañana de este miércoles, 6 de mayo, avisando tanto al personal sanitario del SACYL como a la Guardia civil que ha regulado el tráfico de la zona.

Aunque las primeras informaciones del 1-1-2 del Servicios de Emergencias indicaba que uno de los heridos se encontraba grave, la Guardia Civil de Salamanca ha informado de que una de ellas estaba ilesa y la otras dos leves.

Dos vehículos colisionan en la CL-517, en Doñinos de Ledesma | Andrea Mateos

A pesar de que se ha solicitado la presencia de un helicóptero del SACYL, finalmente dos de las personas heridas se encontraban leves, sin ser tan grave como indicaron fuentes del 1-1-2.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, han sido los agentes de la patrulla de la Guardia Civil los que han asistido en primera instancia a los heridos, incluso ayudando a los mismos a salir de sus coches, visiblemente dañados.

Los bomberos de Vitigudino también recibieron el aviso de desplazarse hasta la zona del incidente, una salida que al final ha quedado en nada al no necesitar la presencia de los Servicios de Extinción de Incendios.