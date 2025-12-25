Tres heridos, incluida una niña, en un accidente en el polígono de los Villares

Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido a las 23:40 horas de este miércoles en Villares de la Reina. Los heridos son una mujer de 36 años, un hombre de 36 y una niña de 6 años, que fueron trasladados al Hospital de Salamanca.

El accidente tuvo lugar en la carretera de Valladolid, número 34, dentro del polígono, cuando dos turismos colisionaron.

Al lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron una ambulancia de soporte vital básico. La mujer de 36 años, consciente y que se quejaba de un golpe en una pierna, recibió atención in situ antes de ser trasladada junto a los otros dos heridos.