Tres heridos, dos de ellos menores, en una colisión entre dos turismos en la calle Astorga

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas menores, en una colisión de dos turismos a primera hora en Salamanca. Según informa el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, el incidente ha tenido lugar en la calle Astorga, concretamente en el cruce con la calle El Bierzo cuando dos vehículos han colisionado.

Colisión en calle Astorga | ANDREA MATEOS

El 112 ha recibido el aviso de la Policía Local para solicitar equipos de emergencia al resultar heridas tres personas aquejadas con dolor de cuello y mareos.

El Sacyl ha movilizado recursos hasta el Barrio de Capuchinos para atender a los heridos.