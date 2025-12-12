Tres intervenciones policiales en plena noche destapan un arma blanca, alcohol y estupefacientes

Durante la noche de este jueves, la Policía Local intervino en varios incidentes ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, que se saldaron con tres denuncias por distintos motivos.

A las 00:39 horas, en la Gran Vía, los agentes detuvieron un vehículo cuyo conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia. Además, el turismo presentaba la ITV caducada, por lo que se procedió a formular la correspondiente denuncia administrativa.

Poco después, a las 2:23, en la calle Pizarro, una patrulla identificó a un individuo que portaba sustancias estupefacientes, motivo por el que también fue denunciado.

El último incidente de la madrugada se registró a las 3:04, en la calle Varillas, donde los agentes interceptaron a una persona que llevaba consigo un arma blanca, lo que conllevó otra denuncia.