Tres intervenciones policiales en plena noche destapan un arma blanca, alcohol y estupefacientes
Una noche de jueves marcada por controles, incautaciones y la localización de un arma blanca
Durante la noche de este jueves, la Policía Local intervino en varios incidentes ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, que se saldaron con tres denuncias por distintos motivos.
A las 00:39 horas, en la Gran Vía, los agentes detuvieron un vehículo cuyo conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia. Además, el turismo presentaba la ITV caducada, por lo que se procedió a formular la correspondiente denuncia administrativa.
Poco después, a las 2:23, en la calle Pizarro, una patrulla identificó a un individuo que portaba sustancias estupefacientes, motivo por el que también fue denunciado.
El último incidente de la madrugada se registró a las 3:04, en la calle Varillas, donde los agentes interceptaron a una persona que llevaba consigo un arma blanca, lo que conllevó otra denuncia.
