Tres jóvenes heridos en una salida de vía a primera hora en la rotonda de MercaSalamanca

Tres personas han resultado heridas a primera hora de este domingo en un accidente de tráfico registrado en Salamanca, cuando un turismo se ha salido de la vía.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 06:45 horas, en la rotonda de acceso a MercaSalamanca, antes del inicio de la carretera CL-517.

En el interior del vehículo viajaban tres ocupantes que, pese al impacto, se encontraban conscientes tras el accidente. Todos ellos han sufrido heridas de carácter leve, aunque han precisado asistencia sanitaria en el lugar.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han enviado una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios han atendido a un varón de unos 30 años y a dos mujeres de unos 20, que posteriormente han sido trasladados al Hospital de Salamanca.