Tres personas identificadas por la policía tras una pelea iniciada en la calle José Manuel de Villena

Uno de los varones indentificados por la policía en Juan Picornell tras la pelea iniciada en la calle José Manuel de Villena

Tres personas han sido identificadas por la policía tras una pelea iniciada en la calle José Manuel de Villena a última hora de la tarde de este lunes.

Hasta tres patrullas de la Policía Nacional de Salamanca reforzados por agentes de la Policía Local con un vehículo y motos han participado en la intervención tras el aviso de esta pelea.

Agentes de la Policía Local y Nacional de Salamanca en la calle Juan Picornell | Salamanca24horas

Según ha podido saber Salamanca24horas, los agentes han identificado, como se puede ver en las imágenes, a uno de los varones que presuntamente habría estado implicado en el altercado, en la calle Juan Picornell, que se encuentra a unos 56 metros aproximadamente de la vía donde han ocurrido los hechos.

El aviso por la pelea ha alertado a las autoridades poco antes de las nueve de la noche; por el momento, se desconocen más detalles de la intervención.

Salamanca24horas ampliará la información

Agentes de la Policía Local y Nacional de Salamanca en la calle Juan Picornell | Salamanca24horas

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