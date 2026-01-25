Tres personas quedan atrapadas en su vehículo por culpa de la nieve en la subida a la estación de La Covatilla

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a tres personas que habían quedado atrapadas en su vehículo a causa de la nieve, en el camino entre Navacarros y la DSA-180, la subida a la estación invernal de La Covatilla

El aviso fue recibido alrededor de las 14:00 horas y el COTA (Centro Operativo de Tráfico) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca activó de inmediato a la patrulla ATGC de Béjar, que logró llegar al lugar sobre las 14:40 horas, pese al mal estado del camino.

Las personas fueron rescatadas por los agentes, que procedieron a la retirada del vehículo mediante una grúa especial de asistencia, sin daños personales.

Incidentes como estos recuerdan la importancia de extrema precaución en zonas de montaña y carreteras afectadas por nieve y, también, de contar con previsiones a mano por si se llegara a protagonizar un episodio similar.