Tres vehículos colisionan por alcance en la rotonda de Salas Bajas

Tres turismos se han visto implicados en una colisión múltiple que ha tenido lugar en la rotonda de Salas Bajas, en la capital salmantina. El servicio de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso a las 15:28 horas de este miércoles alertando del incidente.

Con motivo del choque se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de 40 años que tras la colisión se encontraba mareada. Hasta el lugar del suceso se han desplazao agentes de la Policía Local de Salamanca, de la Policía Nacional y del Sacyl que ha movilizado la ambulancia.