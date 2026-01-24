Hasta tres vehículos involucrados en un incendio en Salamanca capital esta madrugada

Incendio de vehículos en la calle Pico del Naranco, Salamanca

Durante la madrugada de este sábado, sobre las 5:40 horas, la ciudad de Salamanca ha presenciado un incendio en plena calle.

Tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, hasta tres vehículos se han incendiado en calle Pico del Naranco. Hasta allí se ha desplazado una dotación de Bomberos, que ha sofocado con éxito las llamas.

El incidente no ha tenido heridos, ni tampoco daños colaterales, aseguran fuentes municipales.

Todavía se desconocen las causas que han producido el incendio.