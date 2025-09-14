Triple atropello en Padre Ignacio Ellacuría, con un niño de 2 años entre los heridos

Alredededor de las 19.50 horas de este domingo, 14 de septiembre, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido múltiples llamadas avisando de un atropello múltiple en la avenida Padre Ignacio Ellacuría, de Salamanca.

Hasta tres personas son las atropelladas, incluido un niño de 2 años, una mujer de 30 años y un varón de 25 años. Todos se encontraban conscientes a la llegada de los sanitarios, aunque sí presentaban algunas heridas.

Los tres heridos, tras ser atendidos 'in situ', han sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca, el varón en ambulancia de soporte vital básico, y la mujer y el menor en UVI movil.

Se han desplazado hasta el lugar tanto Policía Local y Nacional, como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.