El TSJCyL confirma la condena por prevaricación al alcalde de Villarino de los Aires

La condena de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como para presentarse como candidato a unas elecciones, que le impuso la Audiencia Provincial de Salamanca al alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín, ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El tribunal salmantino decidió imponerle esa pena como autor de un delito de prevaricación administrativa, pero la defensa del ex alcalde de Villarino decidió recurrir ante el alto tribunal.

Sin embargo, el TSJCyL ha hecho pública este jueves la sentencia, donde explica que ha desestimado el recurso de apelación y confirma íntegramente la pena interpuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca el 17 de marzo de 2025.

En ella también analiza que no hubo indefensión aunque existieran irregularidades formales, algo que alegaba la defensa de Julián Martín, y que hay pruebas suficientes de prevaricación.

En ese sentido aseguran que la actuación del alcalde fue arbitraria e injusta, al mantener a su hermano durante tres años con un contrato sin procedimiento y que solo estaba fijado previamente para dos meses.

Por último, justifican que no ven razones para reducir la pena por atenuante muy cualificada, y, además, aseguran que la Audiencia Provincial ya aplicó la pena mínima.

Por ello confirma íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca.