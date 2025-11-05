El TSJCyL ratifica dos años de prisión a un hombre que falsificó un reconocimiento de deuda para estafar a una empleada

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la condena de un total de dos años de prisión, por los delitos de estafa procesal y estafa procesal en grado de tentativa, a un hombre que falsificó un reconocimiento de deuda, por valor de 9.653,83 euros, para enriquecerse en esta cantidad a costa de una mujer que lo que había tenido una relación laboral previa. La pena se divide en un año y seis meses y seis meses de cárcel, respectivamente, por cada uno de los delitos.

Además, el condenado deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la víctima en la cantidad de 2.753,83 euros, a la que habrá que añadir aquella que se acredite en los autos de ejecución de la sentencia civil del Juzgado de Ciudad Rodrigo en que se sigue un procedimiento por la misma causa.

Según recoge la sentencia, consultada por Ical, el hombre presentó una demanda contra la mujer en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número uno de Ciudad Rodrigo, que dictó sentencia el 1 de junio de 2021 condenándole al pago de 6.900 euros e intereses y, posteriormente, la Audiencia Provincial ratificó esta decisión.

Sin embargo, en dicho procedimiento aportó un documento firmado supuestamente por la mujer en el que ésta reconocía tener una deuda en vigor de 9.653,83 euros derivada de su relación laboral, y que fue la base para la estimación de la demanda. El ahora condenado, con intención de perjudicar a su víctima, aportó dicho documento “a sabiendas de su falsedad al haber sido confeccionado y firmado personalmente por él o por otra persona siguiendo sus instrucciones”.