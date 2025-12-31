Una tubería atascada provoca una pequeña inundación y moviliza a los bomberos de Salamanca hasta el paseo de los Olivos

Último día del año intranquilo para los bomberos de la capital del Tormes, y es que este miércoles, 31 de diciembre, el atasco de una tubería ha provocado una inundación en el paseo de los Olivos, lo que ha obligado a actuar a los mismos rápidamente en el lugar.

Un incidente que ha obligado a intervenir rápidamente al Servicio de Extinción de Incendios de Salamanca para preservar la seguridad ciudadana. Además, según han indicado, se trataría de una tubería que se ha atascado en plena vía, provocando una pequeña inundación en la zona que ha obligado a los bomberos a achicar.

Un suceso que esperemos que sea el último del año, y que se ha solucionado tras varias horas en el lugar, hasta que los bomberos del parque de Salamanca han garantizado que no saliera más agua de las tuberías.