Un turismo atropella a una mujer de 22 años en la avenida Luis de Camoens

Una mujer de 22 años ha sido víctima de un atropello en Salamanca.

Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 17:39 horas han recibido una llamada donde alertaban del atropello por parte de un turismo a una mujer de 22 años.

Esas mismas fuentes han informado que la víctima se encontraba consciente, pero que se quejaba de un dolor en el tórax.

Por este motivo, la sala de coordinación del 112 ha dado aviso a Policía Local y Nacional, así como a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que se ha personado en el lugar con una ambulancia para realizar una primera atención a la mujer, que posteriormente ha sido trasladad en ambulancia al hospital de Salamanca.