Un turismo atropella a un niño de 2 años en Salamanca
El accidente ha tenido lugar a las 18:10 horas en la calle Pamplona de la ciudad
Un niño ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la tarde de este martes en Salamanca.
Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 18:10 horas han recibido un aviso que alertaba del atropello de un automóvil a un niño de 2 años en la calle Pamplona.
Por este motivo la sala de coordinación del 112 ha dado aviso a Policía Nacional, Local y Emergencias Sanitarias, que ha acudido hasta el lugar con una UVI móvil para atender al menor.
Las mismas fuentes han informado a última hora de la noche de este martes que el menor no ha necesitado traslado a centro sanitario, por lo que las heridas no revestían gravedad.
