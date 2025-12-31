Un turismo atropella a un varón de 60 años en Santa Marta de Tormes
El incidente ha ocurrido a las 18:40 horas en la rotonda situada junto a la plaza de la Iglesia, en Santa Marta de Tormes
Un turismo ha atropellado a un varón de 60 años en Santa Marta de Tormes, en la rotonda situada junto a la plaza de la Iglesia, teniendo que ser atendido por una ambulancia en el lugar.
El incidente ha ocurrido a las 18:40 horas tras recibir el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León varias llamadas, y hasta el lugar se ha desplazado, además de un vehículo sanitario, la Policía Local de Santa Marta de Tormes y la Guardia Civil de Salamanca.
De momento, se desconoce si el hombre ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
