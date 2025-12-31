Un turismo atropella a un varón de 60 años en Santa Marta de Tormes

El incidente ha ocurrido a las 18:40 horas en la rotonda situada junto a la plaza de la Iglesia, en Santa Marta de Tormes

Ambulancia en el Hospital de Salamanca en una foto de archivo (4)
Ambulancia en el Hospital de Salamanca en una foto de archivo (4)

Un turismo ha atropellado a un varón de 60 años en Santa Marta de Tormes, en la rotonda situada junto a la plaza de la Iglesia, teniendo que ser atendido por una ambulancia en el lugar.

El incidente ha ocurrido a las 18:40 horas tras recibir el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León varias llamadas, y hasta el lugar se ha desplazado, además de un vehículo sanitario, la Policía Local de Santa Marta de Tormes y la Guardia Civil de Salamanca.

De momento, se desconoce si el hombre ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

También te puede interesar

Lo último

stats