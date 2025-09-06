Un turismo atropella a un varón de 65 años en el paseo de San Antonio

El hombre se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios y está siendo atendido en el lugar de los hechos

Este sábado, a pocos minutos de las 21:00 horas, una persona ha sido atropellada por un turismo en el paseo de San Antonio, a la altura del número 14.

El herido es un varón de 65 años y hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente tanto sanitarios de SACYL como agentes de la Policía Local de Salamanca.

El hombre se encontraba consciente a la llegada de las autoridades, pero requería atención. Por el momento, se desconoce si ha sido trasladado al hospital, está siendo atendido 'in situ'.

