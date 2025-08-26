Muere el conductor tras la caída del vehículo desde la autovía A-66 a la N-630, en Beleña

Un vehículo se precipita a unos siete metros de altura desde la A-66 a la N-630

A primera hora de la mañana de este martes 26 de agosto, a las 08:26 horas, el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso por un grave accidente. Un turismo ha caído desde la autovía A-66 a la N-630 en Beleña, dejando dos personas gravemente heridas y una de ellas fallecida, que según ha podido confirmar Salamanca24horas.com en el lugar de los hechos, se trata del conductor.

En el vehículo viajaban cinco personas, una familia formada por dos adultos y tres menores de edad; la mujer y uno de los menores se encuentran heridos graves, siendo trasladados los cuatro al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Según las primeras informaciones que ha comunicado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el vehículo se habría precipitado desde una altura de entre seis y siete metros, llegando al kilómetro 363 de la carretera nacional que cruzaba justamente por debajo.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Salamanca y emergencias sanitarias que han acudido con un helicóptero medicalizado, cinco ambulancias de soporte vital básico y un vehículo de sacyl.