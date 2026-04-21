Un turismo estacionado sin freno de mano colisiona contra un escaparate de la avenida de Villamayor

Un turismo estacionado a la altura del número 77 de la avenida de Villamayor "se ha movido sin control" y ha chocado contra el escaparate de un comercio a las 19:56 horas de este martes. Según ha podido saber Salamanca24horas, el conductor aparcó el vehículo sin poner el freno de mano para ir a sacar dinero a un cajero automático.

Varias personas han alertado de lo ocurrido a la Sala de Operaciones, que, rápidamente, ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes han procedido a acordonar la zona y a esclarecer lo ocurrido. Los bomberos del Ayuntamiento han respaldado su labor, retirado los cristales rotos y ayudado a sacar el turismo del interior de la tienda de ropa infantil.

Accidente en la avenida de Villamayor | S24H

Pese a que la avenida de Villamayor es una de las vías más transitadas de Salamanca y a que el vehículo invadió la acera hasta chocar contra el comercio, aún abierto a las 19:56 horas, no ha habido que lamentar heridos, tan solo daños materiales.