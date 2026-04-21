Un turismo estacionado sin freno de mano colisiona contra un escaparate de la avenida de Villamayor

No ha habido que lamentar heridos, solo daños materiales

Accidente en la avenida de Villamayor
Accidente en la avenida de Villamayor | S24H

Un turismo estacionado a la altura del número 77 de la avenida de Villamayor "se ha movido sin control" y ha chocado contra el escaparate de un comercio a las 19:56 horas de este martes. Según ha podido saber Salamanca24horas, el conductor aparcó el vehículo sin poner el freno de mano para ir a sacar dinero a un cajero automático.

Varias personas han alertado de lo ocurrido a la Sala de Operaciones, que, rápidamente, ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes han procedido a acordonar la zona y a esclarecer lo ocurrido. Los bomberos del Ayuntamiento han respaldado su labor, retirado los cristales rotos y ayudado a sacar el turismo del interior de la tienda de ropa infantil.

Accidente en la avenida de Villamayor
Accidente en la avenida de Villamayor | S24H

Pese a que la avenida de Villamayor es una de las vías más transitadas de Salamanca y a que el vehículo invadió la acera hasta chocar contra el comercio, aún abierto a las 19:56 horas, no ha habido que lamentar heridos, tan solo daños materiales.

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