Un turismo en marcha comienza a arder en los Bloques de Nícar

Un turismo ha comenzado a arder mientras circulaba por la avenida de Portugal, más en concreto en el número 206, cerca de la zona salmantina conocida como los Bloques de Nícar. Un incidente que ha movilizado a los bomberos del parque de Salamanca hasta el lugar para extinguir las llamas.

Según reportaron en la llamada que daba aviso sobre el incendio, el vehículo ha ardido mientras se encontraba marchando por la propia vía, sobre las 18:22 horas. La rápida actuación del Servicio de Extinción ha permitido controlar la situación menos de diez minutos después.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, no se han reportado heridos. El coche se trataría de un Citroen Picasso cuyo motor ha quedado totalmente inhabilitado tras las llamas. La Policía Local también se ha movilizado hasta el lugar para controlar el tráfico en una zona de gran tránsito por la tarde.